Оборонці Маріуполя не дали Росії перекинути близько 20 000 військових на інші напрямки

Героїчні захисники Маріуполя понад 80 днів перебувають в заблокованому російськими окупантами місті. Бійці не дали ворогам перекинути на інші напрямки приблизно 20 тисяч військових.

Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які зараз перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі, зберегти життя особового складу. Тож наразі триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників.

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Захисники Маріуполя не дали перекинути 20 000 окупантів на інші напрямки

У Генштабі ЗСУ наголосили, що захисники Маріуполя – герої нашого часу, які закарбувалися в українській історії назавжди. Серед бійців, які досі відважно борються з окупантами, попри те, що перебувають в оточенні, є:

окремий загін спеціального призначення "Азов",

12-та бригада Національної гвардії України,

36-та окрема бригада морської піхоти,

прикордонники,

поліцейські,

добровольці,

тероборона Маріуполя.

Утримуючи позиції на "Азовсталі", вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Так, захисники завадили ворогам реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, вийти на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС.

"Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало нам можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська перебувають і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. Ми отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів", – додали у Генштабі.

Наразі найважливішим спільним завданням усієї України та світу є збереження життя героїчних оборонців Маріуполя. У Генштабі підсумували, що бійці ЗСУ боротимуться за них на всіх фронтах так само віддано, як вони боронять державу.

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