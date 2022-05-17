Оборонці Маріуполя не дали Росії перекинути близько 20 000 військових на інші напрямки
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Героїчні захисники Маріуполя понад 80 днів перебувають в заблокованому російськими окупантами місті. Бійці не дали ворогам перекинути на інші напрямки приблизно 20 тисяч військових.
Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які зараз перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі, зберегти життя особового складу. Тож наразі триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників.
До теми Зеленський прокоментував початок операції порятунку оборонців Маріуполя
Захисники Маріуполя не дали перекинути 20 000 окупантів на інші напрямки
У Генштабі ЗСУ наголосили, що захисники Маріуполя – герої нашого часу, які закарбувалися в українській історії назавжди. Серед бійців, які досі відважно борються з окупантами, попри те, що перебувають в оточенні, є:
- окремий загін спеціального призначення "Азов",
- 12-та бригада Національної гвардії України,
- 36-та окрема бригада морської піхоти,
- прикордонники,
- поліцейські,
- добровольці,
- тероборона Маріуполя.
Утримуючи позиції на "Азовсталі", вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
Так, захисники завадили ворогам реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, вийти на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС.
"Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало нам можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська перебувають і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. Ми отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів", – додали у Генштабі.
Наразі найважливішим спільним завданням усієї України та світу є збереження життя героїчних оборонців Маріуполя. У Генштабі підсумували, що бійці ЗСУ боротимуться за них на всіх фронтах так само віддано, як вони боронять державу.Важливо! Наразі триває операція з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" захисників. 53 важкопоранених українських бійців вже евакуювали до медзакладу в окупованому Новоазовську. Ще 211 військових через гуманітарний коридор відвезли до також окупованої Оленівки. Їх планують повернути на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.
Варто подивитися – Ганна Маляр про операцію з евакуації оборонців "Азовсталі"