Оборонці столиці продовжують відбивати наступ росіян: завдають їм потужні удари
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські найманці не полишають спроб увійти в Київ. Але українські бійці не лише відбивають їхні наступи, а й завдають потужних ударів у відповідь.
У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що українські військові продовжують відбивати ворожі атаки.
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Бійці завдають потужних ударів по ворогу
Окупанти продовжують відчувати на собі всю лють українських військових. А вони, своєю чергою, стійко утримують всі визначені рубежі та поступово відвойовують території.
Також повідомляється, що на Сіверщині продовжують оборонну операцію. Угруповання військ утримує Чернігів, а також стримує просування ворожих найманців у напрямку столиці.
Крім того, українці оборонці прикривають державний кордон на Волині. Це роблять для того, щоб унеможливити наступ білоруських регулярних військ, якщо вони таки наважаться вв'язатися у війну.
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