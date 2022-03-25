Оборонці столиці продовжують відбивати наступ росіян: завдають їм потужні удари

Російські найманці не полишають спроб увійти в Київ. Але українські бійці не лише відбивають їхні наступи, а й завдають потужних ударів у відповідь.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що українські військові продовжують відбивати ворожі атаки.

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Бійці завдають потужних ударів по ворогу

Окупанти продовжують відчувати на собі всю лють українських військових. А вони, своєю чергою, стійко утримують всі визначені рубежі та поступово відвойовують території.

Також повідомляється, що на Сіверщині продовжують оборонну операцію. Угруповання військ утримує Чернігів, а також стримує просування ворожих найманців у напрямку столиці.

Крім того, українці оборонці прикривають державний кордон на Волині. Це роблять для того, щоб унеможливити наступ білоруських регулярних військ, якщо вони таки наважаться вв'язатися у війну.

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