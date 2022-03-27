Обороняються та чекають на підкріплення: що відбувається з окупантами на Київщині

Минула 31 доба героїчного спротиву українців російським загарбникам. Вороги намагаються відновити свою боєздатність, адже зазнали нищівних втрат у живій силі та техніці.

Окупанти досі продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України. Проте вони ще повністю не виконали жодного з поставлених завдань.

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Окупанти обстрілюють Київ та перегруповуються

Аби розв'язати проблеми логістичного забезпечення окупаційних угруповань на території України, розгорнули до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів.

На Поліському напрямку 26 березня загарбники не проводили наступу. Однак вони здійснювали вогневий вплив на українські підрозділи та обстрілювали житлові масиви у передмістях та безпосередньо у Києві.

За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій,

– розповіли у Генштабі.

Декілька підрозділів перевели в район Чорнобиля, щоб перемістити їх у Білорусь для відновлення боєздатності. Ймовірно, після перегрупування та посилення військ окупанти відновлять блокування Києва з південно-західного напрямку.

У напрямку на Бровари захисники зупинили окупаційні підрозділи. Вороги вимушено перейшли до оборони та здійснювали інженерне обладнання позицій.

"За результатами бойових дій в районах Лук'янівка та Рудницьке, підрозділи зі складу БТГр 30-ї окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань", – зазначили у Генштабі.

Також помітили висування ворожих колон до населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та у напрямку на Дубов'язівку для поповнення втрат озброєння і техніки. Їх з повітря прикривали гелікоптери. Окрім цього, захисники зафіксували заходи посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості.

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