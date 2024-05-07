Наш святий обов'язок перед загиблими і полоненими, – "Хоробрий" з Азову про продовження служби

Вже майже 2 роки близько 700 бійців "Азову" та оборонців Маріуполя перебувають у російському полоні. Водночас бригада спецпризначення продовжує виконувати бойові завдання.

Частина бійців вийшли з "Азовсталі" та потрапили в полон, а частина були на підконтрольній Україні території. Тоді до них додалися військові, яких евакуювали гелікоптерами з "Азовсталі", а полком командував Микита Надточій (Раз-Два), командування якому передав Денис Прокопенко.

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Згодом тимчасовим виконувачем обов'язків командира бригади став Богдан Кротевич (Тавр), який повернувся з полону. А 8 липня 2023 року в Україну з Туреччини повернувся і командир "Азова" – Редіс.

"Азов" на фронті

Увесь цей час "Азов" воює на фронті, а більшість бійців, які повернулися в Україну під час обмінів, також стали в стрій. Артилерист бригади Святослав Сірий з позивним Хоробрий розповів, що військові не розглядали іншого варіанту.

Більшість з нас не розглядали іншого варіанту, тому що ми виграли щасливий білет. Ми вижили, і більшість з нас залишились майже цілими після Маріуполя. Зараз ми на волі. І це наш святий обов'язок перед нашими загиблими побратимами і перед ще 700 хлопцями, які перебувають в російському полоні,

– пояснив боєць.

За словами Хороброго, зараз військові докладають всіх зусиль для того, щоб зробити підрозділ більшим, звільняти території, вбивати ворога і визволяти бійців.

Наразі 12-та бригада спецпризначення Нацгвардії "Азов" виконує бойові завдання на Кремінському напрямку поблизу Тернів, у Серебрянському лісі, де зупиняє спроби штурму російських окупантів, знищує їх та їхню ворожу техніку.

Повну історію шляху легендарної бригади "Азов" читайте в матеріалі 24 Каналу.

Бійці "Азову" в полоні