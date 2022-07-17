Обрання голови САП: засідання не скасовували, але кворуму для проведення поки немає

Засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не скасовували. Однак деякі члени кворуму для його проведення не виходять на зв'язок, тому його поки немає.

У комісії сподіваються, що кворум таки збереться. Про це розповіла голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль.

До теми Керівники САП і НАБУ мають бути призначені у найкоротші терміни, – фон дер Ляєн у Раді

Засідання з обрання голови САП не скасовували

На сайті Офісу генпрокурора нещодавно з'явилося оголошення про засідання конкурсної комісії з обрання очільника САП, яке запланували на 19 липня. Проте згодом воно зникло. Про це повідомив голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

Лише цього тижня про конкурс владі вкотре нагадали посли G7 та посол ЄС. Повторили, що це найпростіша вимога на шляху в ЄС. І весь світ спостерігає за процесом. Але найгірша частина ОП (і голова комісії Коваль) й далі продовжують робити з України посміховисько,

– заявив Шабунін.

Однак Коваль наголосила, що засідання не скасовували. Його готові провести в запланований час, якщо збереться необхідна кількість членів конкурсної комісії.

"Оголошення було дане завчасно. На сьогодні немає кворуму. Є чотири представники від Верховної ради, два представники від Ради прокурорів, які погодилися прийняти у ньому участь. З деякими членами конкурсної комісії на сьогодні немає зв'язку", – додала голова комісії.

Вона зазначила, що комісія сподівається на те, що кворум підтвердять, а апеляційний суд 18 липня скасує рішення окружного адміністративного суду Києва, щоб комісія мала судове рішення.

"19 липня ми поки плануємо засідання. Як тільки буде кворум, ми його проведемо", – зауважила Коваль.

За її словами, іноземні члени комісії підтвердили можливість участі 20 і 21 липня. Своєю чергою, деякі члени від Верховної ради пропонують провести його 21. Тож наразі комісія готова провести засідання у період з 19 до 21 липня.

Водночас 18 липня завершується термін розгляду апеляційної скарги щодо рішення ОАСК, тож суд мав би винести остаточне рішення. За словами Коваль, суд перейшов у письмове провадження без виклику сторін, тож комісія не бере участі у засіданні.

"Але ми впевнені у тому, що рішення ОАСК буде скасовано. І як тільки це станеться, на основі нашого чинного порядку, ми завершимо конкурсні процедури, затвердимо рішення конкурсної комісії, остаточні результати проведеного конкурсу та внесемо подання про призначення керівника", – зазначила голова комісії.

Водночас Коваль не уточнила, які саме члени кворуму не виходять на зв'язок.

Коротко про обрання голови САП

Окружний адміністративний суд 20 грудня 2021 року повідомив, що скасовує Порядок роботи конкурсної комісії САП. Причиною цьому є те, що конкурсна комісія втратила право на визначення порядку проведення конкурсу.

У рішенні суду мовиться, що до 16 липня 2015 року комісія мала повноваження визначати порядок проведення, а після цієї дати – лише організовувати та проводити конкурс.

Торік у грудні комісія провела останні співбесіди з фіналістами та оголосила результати. Проте переможця не затвердили.

За підсумками усіх етапів відбору стати головою САП повинен детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником – прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Призначення обраного на конкурсі очільника САП та проведення конкурсу на посаду глави НАБУ є умовами для збереження статусу кандидата України на вступ до ЄС.

Варто подивитися – як знову планують зірвати конкурс на обрання керівника САП: відео

До складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: Рада прокурорів запропонувала чотирьох міжнародних експертів, а Верховна Рада – 7 своїх кандидатів.