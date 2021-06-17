Образились на "Путін – ху*ло": у Росії закликали УЄФА не пускати українських фанатів на матчі

Мовляв, на матчі Євро-2020 в Бухаресті фанати вигукували образи у бік президента Росії. Про це заявив член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму та у справах молоді Дмитро Свищев, повідомляють російські ЗМІ.

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Реакція Росії

Свищев сказав, що це було "добре спланованою провокацією проти Росії". Він стверджує, що УЄФА має заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ та навіть покарати "організаторів акції".

Знову їх хтось заводить, ніяк вони не можуть заспокоїтися. Заводять їх націоналістичні організації, які нічого спільного з футболом не мають. Замість того щоб зосередитися на грі, вони займаються повною ахінеєю,

– сказав чиновник.