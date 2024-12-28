Фінляндія конфіскувала російський танкер Eagle S для розслідування пошкодження підводного кабелю

У середу, 25 грудня, був пошкоджений один із двох підводних кабелів Estlink, що з’єднують Естонію та Фінляндію через Фінську затоку. На місці інциденту затримали російський танкер Eagle S, який могли використовувати для шпигунської діяльності.

Центральна кримінальна поліція конфіскувала судно для проведення технічного розслідування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на національне медіа Фінляндії Yle. Перед цим на борту Eagle S було виявлено обладнання з високим енергоспоживанням, нехарактерне для простого торгового судна.

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Які перевірки чекають на танкер

Танкер Eagle S у суботу, 28 грудня, перемістили до порту Кілпілахті міста Порвоо під супроводом фінської влади. Буксир Ukko підійшов до танкера вранці, транспортування судна відбувалося за допомогою двох лоцманських катерів та супровідних буксирів.

Операцію координувало поліцейське управління Гельсінкі за підтримки прикордонної охорони. За заявою поліції, порт Кілпілахті забезпечить кращі умови для слідчих дій.

На борту Eagle S проведуть технічне розслідування, щоб з’ясувати, чи причетний російський танкер до пошкодження електричного кабелю Estlink.

До слова, судно Eagle S, затримане у Фінській затоці, підозрюється у шпигунстві за допомогою високотехнологічного обладнання для прослуховування та запису.

Воно зберігалося у "величезних портативних валізах" разом із численними ноутбуками, клавіатури яких мали турецьку та російську розкладки. Екіпаж танкера, ймовірно, знав про шпигунське обладнання та діяльність судна.