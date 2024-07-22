Трагедія на атракціоні в Києві: вилучили речові докази й відеозаписи, власник обіцяє співпрацю

У неділю, 21 липня, у Києві обірвався трос атракціону через Дніпро, внаслідок чого у річці загинув хлопець. Правоохоронці повідомили, що вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження з місця.

Прокуратура продовжує розслідування причин обриву троса на атракціоні "Канатна переправа через Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова".

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Розслідування обриву троса

Як повідомили у прокуратурі, на другий день пошуків рятувальники знайшли тіло 20-річного хлопця, який перебував на атракціоні в момент обриву троса. Його тіло направили на експертизу.

На цей момент правоохоронці вже вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази,

– додали правоохоронці.

Також прокуратура звернулася до свідків події та до громадян, які володіють важливою для слідства інформацією, з проханням надати відповідні покази та наявні фото чи відеоматеріали.

До слова, власник канатної переправи у Києві, директор компанії "Активна країна" Денис Курта пообіцяв робити все можливе, щоб розібратися у причинах трагедії. За його словами, компанія готова співпрацювати зі слідством. Він закликав громадськість уникати всіляких спекуляцій, допоки йде слідство.

Додамо, що тіло загиблого 20-річного хлопця, який приїхав до Києва на відпочинок, знайшли на відстані 30 метрів від берега на глибині 9 метрів. Пошукова операція тривала близько семи годин. За цей час водолази обстежили 8000 м кв. дна.