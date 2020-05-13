Обробка парою та дезінфекція: як у Києві працюють салони краси після послаблення карантину

Україна увійшла в перший етап послаблення карантину з 12 травня. Зокрема, у Києві відкрилися магазини, перукарні та парки. Проте торгові центри залишаться закритими щонайменше до 22 травня.

Як в умовах карантину запрацювали столичні салони краси та магазини – читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми Що відкрили у Києві з 12 травня і які правила відвідування

Як працюють салони краси

Робочий день більшості салонів краси розпочинається з ретельного прибирання та дезінфекції приміщення. Кожному відвідувачу майстри міряють температуру та відправляють фотозвіти керівникам.

Підприємці кажуть, що багато клієнтів намагаються записатися на послуги салону. Проте всіх охочих прийняти не можуть, адже кількість людей, яких можуть обслуговувати одночасно, скоротилась удвічі.

Усі хочуть потрапити, оскільки 2 місяці людям не надавали послуг. Раніше салон міг обслужити приблизно 30 клієнтів, зараз їхня кількість скоротилася вдвічі. Тому що має бути час між відвідуванням клієнтів та дезінфекцією,

— розповіла адміністраторка салону краси Альона.

Як працюють магазини одягу

Відкрили в Києві й магазини одягу. Втім лише ті, які розташовані не в торгових центрах. Потрапити в магазин можна за трьох умов:

бути в захисній масці,

мати в нормі температуру тіла;

якщо в магазині вже перебуває не більше, ніж 30 відвідувачів.

Водночас покупців у магазинах зараз мало. Підприємці пояснюють це тим, що людям, у яких немає власного транспорту складно дістатися до центру столиці. Тому під час карантину зосередилися на роботі онлайн. Однак торгову площу адаптували до нових реалій.

Список того, що надалі залишатиметься у Києві закритим, дивіться за посиланням.

Окрім уже звичних за час карантину для українців обмежень – дотримання дистанції, постійна дезінфекція приміщення та масковий режим, у деяких магазинах одягу після кожної примірки річ обробляють паром.

Кожну деталь обробляємо для безпеки, адже відомо, що пара вбиває віруси. У принципі, ці обов’язки в нас завжди були, просто зараз їх більше контролюють і ми це робимо після кожної примірки,

— наголосила співробітниця магазину Соломія.

Також поновили роботу й кав'ярні на виніс. Дозволили працювати й літнім майданчикам кафе та ресторанів.

Що відомо про послаблення карантину у Києві?► Відкриваються перукарні. Є низка вимог та правил для роботи перукарень і салонів краси. Зокрема, заклади повинні працювати тільки за попереднім записом і виконувати всі протиепідемічні заходи.



► Робота ринків. 19 продовольчих ринків у Києві забезпечили виконання протиепідемічних вимог та почали працювати вже з неділі, 10 травня.



► Літні тераси. Для них також встановили низку правил щодо їхньої роботи: за столиком можуть сидіти лише двоє, отримувати замовлення потрібно через спеціальне віконце.



Послаблення карантину з 11 травня / Інфографіка 24 каналу