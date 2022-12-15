Треба було раніше видалити цю ракову пухлину, – митрополит про обшуки УПЦ МЦ

Останнім часом СБУ все частіше проводять обшуки церков московського патріархату. Представники МП одні з тих, хто приніс путінські ідеї до України і обшуки в них варто було провести вже давно.

Про це в ефірі 24 каналу заявив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко. Він переконаний, що це має бути системна робота, яка торкнеться усіх.

Читайте таке Кулеба розкритикував УПЦ МП й наголосив, що там "зрадили Бога"

"Можна викинути паспорт, а мізки не заховаєш", – переконаний митрополит.

Обшуки у Львові

15 грудня СБУ провело обшуки в одній із львівських церков УПЦ МЦ. Митрополит припускає, що СБУ можуть знайти там речі, що вкажуть на колабораціонізм. Однак варто насамперед говорити не про те, що знайде Служба безпеки, а про те, що у головах і серцях цих людей.

Можна вийти із совка, але совок може з тебе не вийти,

– додав митрополит Олександр.

Мало статися раніше

Попри дискусії щодо невтручання влади у церковне життя України, митрополит переконаний, що СБУ ще раніше мала зайнятися представниками УПЦ МП. Це повинна бути системна робота, що діятиме на весь організм церков московського патріархату.

Очищення зерна від полови мало відбуватися раніше. Однак ми дякуємо Богові та українським службам, що це відбувається сьогодні,

– резюмував митрополит.

Він порівняв представників УПЦ МП з раковими клітинами, і якщо ті вчасно не видалити, вони отруять увесь організм "русмірівською отрутою", який свого часу впорскнув в Україну патріарх Кирил. Саме він став ідеологом тієї "визвольної війни", яку розпочав проти України Владімір Путін.

За словами митрополита Олександра, що ефективніше та швидше буде виявлено та видалено цю колабораційну діяльність щодо українського суспільства, тим краще.

Митрополит про обшуки СБУ: дивитись відео

УПЦ не хотіла їх виявляти

Митрополит додав, що колаборанти можуть бути в будь-якій українській інституції, однак більшість з них самостійно можуть виявляти і вказувати на таких осіб. Натомість Українська православна церква цього не зробила жодного разу. Хоча канонічне право, за яким вона живе, передбачає виключення з кліру тих, хто працює проти своєї держави і народу.

Метастази можуть залишитися, припустив митрополит. Він зазначив, що повністю ліквідувати структуру УПЦ МП Україна не зможе, та й не потрібно. Потрібно в дусі християнської любові та євангельського вчення Христа Спасителя ставитися терпимо до тих, хто оступився.

Обставини є поштовхом до дій людей. Якщо ми будемо мати після перемоги цілком зцілене суспільство, не думаю, що в когось буде бажання оступитися чи робити щось подібне,

– переконаний митрополит.

Що відомо про обшуки у Львові