Високопосадовець СБУ погрожує зброєю та перешкоджає проведенням обшуку, – НАБУ

Вранці 4 листопада високопосадовець Служби безпеки України заблокував проведення обшуку детективами НАБУ. Співробітник спецслужби погрожував застосуванням вогнепальної зброї.

Слідчі дії антикорупційного бюро відбувалися на підставі офіційної ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. Про це 4 листопад повідомили в НАБУ.

Що відомо про ситуацію

За даними антикорупційного відомства, один із високопосадовців СБУ перешкоджає проведенню обшуків. Замість допущення детективів до місця проведення слідчих дій він почав погрожувати їм вогнепальною зброєю.

Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ.

Такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов’язків детективів НАБУ,

– додали антикорупційному органі.

Деталі інциденту пообіцяли оприлюднити згодом.

За даними джерел "Української правди", йдеться про генерала Сергія Дуку.

Нагадаємо, у жовтні в Австрії затримали двох чинних військовослужбовців спецпідрозділу ГУР "Артан". Після цього колишній генпрокурор Руслан Кравченко звинуватив НАБУ та САП у підготовці нападу на нього. Втім, самі антикорупційні органи заперечили свою причетність до цього.