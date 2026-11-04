НАБУ проводить обшуки у генерала СБУ Сергія Дуки: ЗМІ оприлюднили перші кадри

У мережі 4 листопада з'явилися кадри обшуків НАБУ у першого заступника начальника департаменту СБУ Сергія Дуки. Детективи прийшли до маєтку генерала, який перед цим заблокував прохід і погрожував їм зброєю.

Про це пише "Українська правда".

Що відомо про обшуки у генерала СБУ?

На кадрах видно співробітників НАБУ біля будинку генерала Сергія Дуки. Під час одного з обшуків високопосадовець СБУ погрожував детективам вогнепальною зброєю та блокував доступ до місця проведення слідчих дій.

НАБУ проводить обшуки у генерала СБУ / "Українська правда"

Нагадаємо, 4 листопада детективи НАБУ та прокурори САП проводять близько 70 обшуків по всій Україні у межах спецоперації "Карфаген", спрямованої на викриття прикриття шахрайських кол-центрів. За даними антикорупційних органів, до оборудки могли бути причетні посадовці СБУ, Національної поліції, прокуратури та кримінальні авторитети.

Слідчі дії щодо високопосадовців СБУ розпочали після вивчення телефона раніше затриманого Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал". Серед тих, у кого проводять обшуки, – генерал Сергій Дука, начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Антон Кравчук та посадовець Олександр Ковальчук.

У СБУ підтвердили проведення обшуків на підставі судових ухвал і заявили, що сприяють процесуальним діям антикорупційних органів. Водночас Національна поліція відсторонила від виконання обов'язків своїх співробітників, у яких НАБУ проводило слідчі дії, на час службового розслідування.

Перевірка має встановити обставини можливої причетності правоохоронців до прикриття незаконної діяльності кол-центрів.