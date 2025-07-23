Не виключено, що це була пряма вказівка спецслужб Росії, – МВС про обшуки у командування НГУ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі із журналістами прокоментував обшуки у командування Національної гвардії. Очільник МВС не виключає, що обшуки могли пройти під впливом спецслужб Росії.

Про це Міністр внутрішніх справ України заявив під час зустрічі з медіа, інформує 24 Канал.

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Що сказав Клименко щодо обшуків у командування Національної гвардії?

Клименко підкреслив, що згоден із тим, що корупцію потрібно викорінювати. Але, як він зазначив, значно ефективніше було б робити це через спільну роботу, а не використовувати для цього "необдумані підстави".

"Приклад я конкретно приведу по Міністерству внутрішніх справ – по обшуках у Нацгвардії. Значить, перше – звинувачення командувача Національної гвардії у привласненні чотирьохсот мільйонів гривень. Це не підтвердилося. Я особисто ходив на засідання комітетів, ТСК", – зазначив міністр.

Глава МВС підкреслює, що з огляду на факти співпраці з ворогом посадовців НАБУ, не виключено, що це була пряма вказівка спецслужб Росії.

Не виключено, з огляду на факти співпраці з ворогом посадовців НАБУ, що це була пряма вказівка спецслужб нашого ворога. Ви уявляєте, як це вплинуло на моральний дух бойових бригад Нацгвардії?

– зазначив очільник МВС.

За словами міністра, спочатку він сам розібрався в ситуації – зокрема, розмовляв з Семеном Кривоносом. Клименко розповів, що після того, як стало зрозуміло, що до Півненка немає претензій, то поїхав на фронт, де зустрівся з командирами бригад та особовим складом.

"Бо командувач для них – авторитет. Він – Герой України. А ніхто ж не пояснює, що коли заходять на обшуки – це лише перевірка інформації. У суспільства відразу стійке сприйняття: зайшли на обшуки – автоматично винен. Тому важливо було проговорити все з бойовим складом", – сказав Клименко.

"Друге – чи є у тому розслідуванні частина правди? Є. Ці люди, які були причетні до корупційних проявів, звільнені з посад на сьогоднішній день. І вони чекають, мабуть, підозру", – сказав очільник Міністерства внутрішніх справ.

За його словами, на ці посади вже призначені люди з бойових підрозділів, з бригад, бо вони розуміють відповідальність. "Бо знають, що яка ціна невчасної логістики чи нестачі снаряду", – підкреслив він.

За словами глави МВС, у Нацгвардії створено підрозділ по типу внутрішньої безпеки, який має контролювати процеси закупівель, щоб не було зловживань.