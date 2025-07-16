Обшуки у квартирі матері Героя "Джуса": ДБР прокоментувало ситуацію

У середу, 16 липня, ЗМІ поширили інформацію про проведення обшуків у квартирі матері загиблого пілота "Джуса". Дії пов'язали зі справою Віталія Шабуніна.

Про деталі дій слідчих повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян у коментарі 24 Каналу.

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Що відомо про обшуки у квартирі "Джуса"?

Матір загиблого пілота Андрія "Джуса" Пільщикова Лілія Авер'янова повідомила Суспільному про те, що їй подзвонили слідчі ДБР та "погрожували" зламати двері до квартири. За її словами, вони провели обшуки у домівці Героя, бо "шукали там злочинця".

Ймовірно, йшлось про голову ГО "Центр протидії корупції" Віталя Шабуніна, який зараз є фігурантом справи через шахрайство та ухилення від служби.

Речниця ДБР повідомила, що 11 липня дійсно було проведено чотири обшуки у місцях, де фігурант справи міг постійно чи тимчасово перебувати. Йдеться, зокрема, і про квартиру, в якій Шабунін проживав до ранку 10 липня – саме перед повідомленням про підозру. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства.

Кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта,

– наголосили у ДБР.

Сапьян також додала, що ДБР із глибокою повагою ставиться до всіх захисників України та вшановує пам'ять загиблих оборонців. Жодна слідча дія не має на меті знецінити їхній внесок чи принизити їхню гідність.

Раніше стало відомо, що активісту Шабуніну обрано запобіжний захід. Сам активіст переконаний, що провадження проти нього це спроба тиску та залякування антикорупційних викривачів.