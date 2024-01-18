У Львівському обласному ТЦК та СП провели обшуки: що стало причиною візиту ДБР

17 січня представники ДБР провели обшуки у Львівському обласному ТЦК та СП. Відбулися вони у рамках кримінального провадження, пов'язаного з можливим перевищенням службових повноважень.

Так, 17 січня глава ГО "Будуймо Україну разом" Ігор Фінканін зранку виклав фото. На них можна було побачити ухвалу Личаківського районного суду Львова. Вона передбачала дозвіл на проведення обшуку у приміщенні Львівського обласного ТЦК та СП.

Читайте також Як зміниться облік, що знатиме ТЦК і чи є загрози: все про новий закон щодо цифровізації армії

У відповідній ухвалі зазначають, що причина дозволу на проведення обшуку – пошук і вилучення доказів, які стосуються призупинення призову на службу співробітників двох підприємств міста Львова.

У ТЦК та СП провели обшуки

Суспільному речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко сповістила, що обшуки, станом на 15:42 17 січня, вже відбулися. Їх проводили у рамках кримінального провадження – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Вилучено документи, надається правова оцінка дій керівництва обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час прийняття відповідних рішень. Наразі підозру ще нікому не оголосили. За результатами проведення слідчих розшукових дій та їх аналізу буде прийняте законне обґрунтоване рішення,

– зазначила Юлія Шевченко.

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень в ефірі "Суспільне. Спротив" зазначив, що представники ТЦК та СП зі слідством співпрацюють.

"Наскільки нам відомо, наскільки ми володіємо ситуацією, очевидно всі співпрацюють з правоохоронцями, проводиться планова, спокійна робота правоохоронців, які діють в межах своїх повноважень. І очевидно, що говорити про деталі до того часу, коли безпосередньо будуть вручені ті чи інші підозри, чи будуть здійснені ті, чи інші заходи передчасно", – зазначив він.

Тарас Грень запевнив, що чітко знає, що обласний ТЦК співпрацює з правоохоронцями. Відтак, все, що від них вимагається, вони надають, зокрема, і доступ.

Як наслідок – чекаємо безпосередньо результатів всіх тих слідчих дій і тоді вже можна буде говорити про резонансні речі, коли вони будуть і якщо вони будуть,

– додав Тарас Грень.

Журналісти Суспільного не отримали коментаря щодо ситуації від Львівського обласного ТЦК та СП. Також вони спрямували інформаційний запит і очікують на відповідь. На офіційних сторінках Львівського обласного ТЦК та СП також відсутня інформація.