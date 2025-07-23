Кравченко пояснив, чому обшукували працівників НАБУ: версії про гроші, ДТП та Боголюбова

Обшуки у працівників НАБУ стосувалися не лише ймовірного російського впливу та ДТП. Генпрокурор Кравченко заявив, що слідство також перевіряє версію про супровід детективами олігарха Геннадія Боголюбова за кордон.

Про це розповідає Укрінформ з посиланням на брифінг Руслана Кравченка разом із главою Служби безпеки України Василем Малюком, передає 24 Канал.

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Кравченко пояснив, чому обшукували працівників НАБУ

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що обшуки у співробітників НАБУ стосувалися не лише російського впливу та ДТП. За його словами, слідство також вивчає ймовірне сприяння виїзду за кордон співзасновника "ПриватБанку" Геннадія Боголюбова.

Під час брифінгу з головою СБУ Василем Малюком Кравченко повідомив, що обшуки провели у трьох посадовців НАБУ через підозри у легалізації доходів і незаконному збагаченні. Водночас, за його словами, наразі доказів для повідомлення про підозру недостатньо.

Справу також пов’язують із двома детективами, які, ймовірно, супроводжували Боголюбова під час його виїзду з України за підробленим паспортом. Утім, правоохоронці ще не надали правової оцінки цим діям.

Окремо генпрокурор прокоментував і ДТП за участі працівників НАБУ. За його словами, провадження по цих справах "рік валяються з проведеними експертизами, з допитаними свідками", попри проведені експертизи та допити свідків.