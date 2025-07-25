Після скандалу з Чернишовим: НАБУ провело обшуки в ексзаступника Єрмака Шурми у липні, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в ексзаступника Андрія Єрмака – Ростислава Шурми, який був куратором Офісу президента Володимира Зеленського над всією економікою країни.

Обшуки були за його місцем проживання у передмісті Мюнхена, що у Німеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю "Української правди".

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Які деталі обшуків відомі?

За даними джерел видання, зранку у вівторок, 15 липня, Ростислав Шурма зателефонував одному з високопоставлених співробітників Офісу президента і повідомив про обшуки на місці його проживання.

Відповідні дії проводило НАБУ спільно з німецькими правоохоронцями. Співрозмовники УП серед нардепів додали, що у рамках цих заходів у колишнього заступника Єрмака вилучили мобільний телефон.

Вказують, що обшуки відбулися майже після того, як вщух скандал навколо найбільш високопосадового члена Кабінету міністрів, якого НАБУ і САП "запідозрили" в корупції. Ідеться про Олексія Чернишова.

Журналісти називають обшуки у Шурми "останньою краплею" для Володимира Зеленського, який згодом публічно заявив про неефективність НАБУ і САП та підписав закон про обмеження їхньої незалежності.

Зазначається, що в Офісі президента стурбовані тим фактом, що до обшуків залучили німецьких правоохоронців, які зазвичай не погоджуються на такі заходи без перевірки всіх належних законних підстав.

Нагадаємо, Ростислава Шурму звільнили з посади заступника керівника Офісу президента у серпні минулого року. Відомо, що він виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей, і перебуває там.