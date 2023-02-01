Масові обшуки та реакція Заходу: з якої нагоди СБУ навідалася до чиновників

Українські правоохоронні органи розпочали серію обшуків у високопосадовців та представників бізнесу. Такі дії зумовлені внутрішнім запитом суспільства України і необхідністю залучитися довірою європейської спільноти.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він наголосив, що західні партнери прагнуть, аби антикорупційні закони та реформи не просто підписувалися, а реально впроваджувалися в життя.

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За словами Рибачука, для наших західних партнерів недостатньо провести обшуки, заарештувати кількох осіб тощо. Вони прагнуть принципових змін, а прогрес почнуть оцінювати після того, як реально ввійде в дію закон і пройде певний час. Це буде, коли українські громадяни, активісти, бізнес підтвердять реальні зміни.

Для Заходу важливі не персональні обшуки, виокремлені події, для них важливо вибудування системної незалежної судової влади,

– наголосив спікер.

Україні не можна зупинятись

Рибачук акцентував, що свого часу був ряд країн, які виступали проти надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. І зараз всі очікують справжніх результатів від роботи української влади.

Для того, аби розпочалися переговори щодо інтеграції України до ЄС, наша держава має виконати всі 7 умов на 12 балів з 12, переконаний мовець.

Виконання цих умов робить вулицю Банкову не спроможною впливати на судову систему, на силовиків. Тому для Андрія Ярмака та Олега Татарова це очевидний виклик, а для президента Зеленського іншого шляху немає. Він чудово розуміє, якщо ми забуксуємо на шляху до інтеграції, це вплине і на НАТО, і на перспективи України,

– наголосив Рибачук.

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Що спричинило активізацію обшуків

Обшуки у Авакова, Коломойського та інших Рибачук пов’язує із двома факторами: запитом українського суспільства та візитом європейських лідерів в рамках саміту Україна – ЄС у Києві 3 лютого. Це також справить ефект на людей, які перевіряють використання американської допомоги в Україні.

Експерт переконаний, що так українська влада намагається прибрати шквал критики "десь щиро, десь кон‘юктурно".

Цей Офіс Президента України має дуже багато дотичних контактів із суспільною думкою,

– додав експерт.

За його словами, у Вашингтоні є лобісти низки українських політиків, зокрема і Андрія Ярмака. Адже команда, яка зараз прийшла до влади, завжди працювала із вивченням громадської думки.

Рибачук переконаний, що Володимир Зеленський має особливий дар відчувати суспільні настрої. Тому активізація обшуків пов'язана з інформаційною проблемою зовні.

Україна має викликати довіру інвесторів

"Ми хочемо говорити про членство в ЄС, НАТО, відбудовувати не стару, а нову Україну. Для цього треба дуже ефективна влада, яка користується довірою, як всередині країни, так і в зовнішніх інвесторів", – наголосив експерт.

Він вважає, що для відбудови України, в першу чергу, буде необхідним залучення інвесторів, які їй довірятимуть. Вони вже шукають можливості і сигнали для початку інвестицій.

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