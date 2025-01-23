Обшуки щодо незаконного обігу зброї: поліція затримала порушників, вилучила набої і не тільки

23 січня по всій території України поліцейські провели обшуки щодо нелегального продажу та зберігання зброї. Правоохоронці вже перевірили майже 700 громадян. і не тільки

Про це пише 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України. Надалі правоохоронці проведуть експертизи та почнуть розслідування в межах кримінальних проваджень.

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Скільки людей вже затримали за порушення

У четвер співробітники Нацполіції одночасно розпочали понад 1000 обшуків у справах нелегального продажу та зберігання зброї. Ця операція проводиться, аби перекрити канали збуту боєприпасів, зброї та вибухових речовин, які не були оформлені, а також для вилучення таких небезпечних предметів.

Станом на 15:30 23 січня поліцейським вдалося затримати 22 особи, які порушували правила зберігання та продажу зброї. Організаторам та учасникам нелегальних каналів збуту загрожує до семи років в'язниці.

Поліціянти повідомили про підозру вже 38 особам в різних областях України. У них вилучено тисячі набоїв різного калібру, автомати, гранати, кулемети та гранатомети.

Поліція проводить обшуки для перешкоджання нелегальному збуту зброї / Фото Національної поліції України

Повідомляється, що слідчі дії та процес вилучення зброї та боєприпасів триває.

Легалізація зброї в Україні: що відомо