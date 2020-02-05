Обшуки СБУ на 1+1: Шуфрич скликатиме термінове засідання Комітету з питань свободи слова

В офісі спецпроєктів "Гроші" та "Секретні матеріали" від телеканалу "1+1" досі приводить обушки СБУ. Там присутній Голова Комітетут з питань свободи слова та нардеп від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.

Він заявив, що вже завтра, 6 лютого о 14:30, буде скликати Комітет для того, аби з'ясувати всі деталі цієї ситуації – повідомляє кореспондент 24 каналу.

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На засідання Шуфрич запрошує депутатів та журналістів, зокрема і каналу "1+1".

За словами нардепа від "ОПЗЖ", жодних перепон і втручань до журналістської діяльності не було. Журналісти, натомість, заперечують, пояснюючи це тим, що на момент обшуків не можуть виконувати свою роботу.

Замість того, аби виконувати свої безпосередні обов'язки журналіста, писати сюжет і монтувати, я змушений спостерігати увесь цей цирк, який відбувається, під назвою обшуки СБУ,

– звернувся до Шуфрича журналіст "1+1" Володимир Тимофійчук.

"Якраз заради цього, щоб з'ясувати всі ці обставини і дати їм парламентську оцінку, я скликав засідання Комітету з питань свободи слова", – відповів журналісту Шуфрич.

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Що відомо про обшуки на "1+1"

В офісі спецпроєктів "Гроші" та "Секретні матеріали" від "1+1" СБУ проводить обшуки. Така перевірка пов'язана зі скандальною прослушкою прем’єра Олексія Гончарука. Правоохоронці підозрюють, що запис розмови могли монтували на комп'ютері журналіста Євгена Куксіна.

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Журналіст "1+1" Євген Куксін під час обшуку / скріншот

Також відомо, що раніше продюсером програм був чинний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. До слова, саме він одним із перших і повідомив про обшуки та прибув на місце події. За його словами, він не очікує великих результатів від обшуків і справи. На його думку, це відбувається для відвернення уваги від суті плівок.

Натомість, політичний експерт Тарас Семенюк зазначив, що такі події свідчать про те, що всередині президентської партії фактично йде боротьба кланів. Експерт додав: коли з'явилися плівки, нардеп Олександр Дубінський разом зі своїми колегами почали проявляти активність. Тож в принципі не складно прослідкувати логіку, кому це б могло бути вигідно.

Що відомо про прослуховування Гончарука?

Скандал з плівками Гончарука стався 15 січня 2020 року. Саме тоді у мережу злили записи розмов людей, де голоси схожі на прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні. Під час розмови нібито голос Гончарука сказав, що він "повний профан" в економіці і додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

Вже 17 січня Президент України Володимир Зеленський доручив правоохоронцям розібратися в цьому питанні.