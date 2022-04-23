Обстежувати знищений крейсер "Москва" відправили столітнє судно "Коммуна"

Для обстеження знищеного крейсеру "Москва" росіяни відправили справжній музейний експонат – рятувальне судно "Коммуна", якому вже 109 років.

Судно спустили на воду ще у 1913 році під назвою "Волховъ". Це раритет російського флоту та найстаріший діючий корабель військово-морських сил у світі

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"Комунна" покинула Севастополь та прямує до "Москви". Про це повідомив досліджувач Саттон.

Подвиги "Комунни"

За 110 років "Коммуна" пережила багато ремонтів та модернізацій. Вона підняла 5 підводних човнів у 1917, 1928, 1931, 1956 та 1957 роках. Максимальна глибина та розмір піднятого корабля – 84 метри.

Для підводних робіт на судні є рятувальний глибоководний апарт АС-28, який оснащений двома маніпуляторами. Він може занурюватись на глибину до 1000 метрів.

Як потопили "Москву"

Крейсер підбили українським береговим ракетним комплексом "Нептун". У борт влучило 2 – 3 ракети, а після цього там здетонував весь боєзапас.

На судні було близько 510 членів екіпажу.



"Комунна", коли ще називалась "Волховъ" / Фото. опубліковане Defence-ua

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