Обстріл авто та замах на Шефіра: відео брифінгу Офісу Президента

Під Києвом невідомі обстріляли авто радника президента Сергія Шефіра. В Офісі Президента розповіли деталі інциденту.

Наразі на місці інциденту триває слідство, а правоохоронці розшукують зловмисника і його можливих спільників. Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Брифінг Офісу Президента

За попередніми даними, зловмисник, який обстріляв автомобіль, сидів у засідці. Ймовірно, він був упевнений, що за кермом буде радник президента, бо стріляли саме зі сторони водія.

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Злочин можна назвати терактом

За словами радника голови Офісу Президента, замах на Шефіра можна назвати терористичним актом. Попередні дані слідства дають підстави вважати, що це було сплановано. Основною метою зловмисника або зловмисників, на думку Подоляка, була спроба залякати команду президента Володимира Зеленського. Для цього обрали соратника та близького друга глави держави.

Замах саме на Шефіра мав би продемонструвати серйозність намірів тої чи іншої невідомої групи, яка хотіла створити негативне враження впливу на всю команду,

– заявив Подоляк.

Також в офісі президента вважають обстріл авто Шефіра замахом на спробу президента "зламати систему".

Причетність олігархів

Михайло Подоляк раніше заявляв про те, що до замаху на Шефіра причетні прихильники олігархічної системи. На брифінгу він пояснив, що мотиви є не лише в олігархів, а й у всіх, проти кого РНБО ввела санкції. Адже, за словами радника Єрмака, усі ці дії є спробою побороти стару тіньову систему. і звісно ж, комусь це не подобається.

Шефір зараз в МВС

Сергій Шефір не користувався державною охороною, а його автомобіль не був броньованим. також Подоляк розповів, що особистий водій радника президента зараз у лікарні, а сам Шефір дає свідчення в МВС.

Конфлікт Шефіра та Зеленського

Михайло Подоляк спростував інформацію про те, що між президентом та його першим радником був конфлікт. За його словами, російська пропаганда та різні українські організації навмисне поширюють чутки про розкол в команді. Однак, жодних підстав вважати, що між Шефіром та Зеленським міг бути якийсь конфлікт. наслідком якого міг стати замах на життя.

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