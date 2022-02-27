Обстріл багатоповерхового будинку в Харкові: прокуратура відкрила провадження

27 лютого 2022 , 15:08
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Джерело:

Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники обстріляли багатоповерховий будинок у Харкові, через що є багато загиблих та потерпілих. Харківська прокуратура відкрила відповідну кримінальну справу.

Проваження віідкрила Салтівська окружна прокуратура міста Харкова. Підстава для цього –порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Досудове розслідування встановило, що по вулиці Бучми, 40А близько 21 години здійснили обстріл багатоповерхового житлового будинку із невстановленого виду озброєння,
– кажуть у прокуратурі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 поверхів першого під'їзду будинку та квартири з 4 по 7 поверх.

З місця події швидкою допомогою доставили до лікарні двох людей. Тіло однієї людини виявили під уламками будинку. Інформацію про потерпілих встановлюють.


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Автор: Оксана Княжик