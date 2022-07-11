окупанти вгатили по Бахмуту запальними боєприпасами: моторошні кадри наслідків

росіяни безперервно обстрілюють Донеччину. Цього разу вони атакували житловий сектор у Бахмуті запальними боєприпасами.

Внаслідок обстрілів у місті згоріло близько 7 будинків. Про це повідомляють в Донецькій обласній військовій адміністрації 10 липня.

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Від будинків мало що залишається

Запалювальними бойовими припасами обстріляли російські війська приватний сектор Бахмута. За оперативною інформацією, згоріло щонайменше 7 приватних житлових будинків,

– мовиться в повідомленні.

Донецька ОВА опублікувала відео з місця пожеж. На записі видно, що на місці деяких будинків майже нічого не залишилося. Займання дуже сильні, адже в небі видно величезні клубки диму. Зараз пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу.

Наслідки обстрілу запалювальними боєприпасами: відео

Ситуація на Донбасі за даними Генштабу

На Слов'янському напрямку ворог атакував зі ствольної та реактивної артилерії околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також окупанти завдали авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили

На Донецькому напрямку росіяни готуються до боїв на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Новопавлівському напрямку ворог намагається штурмувати для покращення тактичного положення. Також він активізував армійську авіацію.

На Краматорському напрямку загарбники обстрілювали райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам'янського та Спірного зі ствольної артилерії.

На Бахмутському напрямку окупанти атакували район біля Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Також вони завдали авіаударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли місцевість поблизу Авдіївки, Карлівки, Мар'їнки, Срібного, Новомихайлівки, Вугледара, Времівки.

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