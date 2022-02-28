Обстріл будинку у Чернігові: є постраждала

Російські окупанти поцілили у житловий будинок у центрі Чернігова. На жаль, одна жінка постраждала.

Про це повідомив речник ДСНС в області Олександр Івченко.

Важливо Снаряд окупантів влучив у житловий будинок в центрі Чернігова: палають нижні поверхи

За його словами травми у жінки незначні. Пожежа, яка виникла внаслідок влучання снаряду, вже ліквідована рятувальниками.

Зауважимо, що Чернігів опинився під обстрілом російських окупантів у ніч проти 28 лютого. Ворог здійснив обстріл житлового району у центрі міста. Один зі снарядів російських окупантів влучив у житловий будинок. Внаслідок цього відбулося загорання двох нижніх поверхів.

Снаряд окупантів влучив у житловий будинок в центрі Чернігова: дивіться відео

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