У ніч проти 9 жовтня російські дрони знову атакували Одещину. Найбільше постраждав Чорноморськ – після ворожого удару місто залишилося без світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Чорноморська Василя Гуляєва.

Які наслідки атаки на Одещину?

Василь Гуляєв заявив, що ворог знову здійснив атаку на Чорноморську громаду. Внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки.

За словами мера міста, критична інфраструктура наразі працює на генераторах. На щастя, інформації про загиблих внаслідок удару немає, водночас є постраждалі.

Електропостачання у громаді відсутнє (окрім села Бурлача Балка). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням,

– додав Гуляєв.

Також місцева влада розпочинає розгортання Пунктів незламності. За словами мера, більш детальна інформація, зокрема адреси пунктів, буде опублікована згодом.

Росіяни атакували Україну БпЛА: останні новини