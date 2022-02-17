Обстріл дитсадка в Станиці Луганській: у мережі з'явилось моторошне відео наслідків

Окупанти 17 лютого обстріляли Станицю Луганську. Снаряд пробив та зруйнував стіну у дитячому садку. Журналісти показали моторошні кадри з місця події.

Обстріл окупантів спричинив руйнівні наслідки. Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Важливо Окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську: снаряд потрапив у дитсадок

На відео видно величезну дірку у стіні дитсадка. Поруч з іграшками розкидані цегли та уламки.

Діти не постраждали

Цинізм бойовиків закшкалює, оскільки під час обстрілу діти вже були у дитсадку. Дивом ніхто з малечі не постраждав. Снаряд влучив у музичну залу, де на той момент занять не було.

Дітей забрали додому батьки.

Обстріляли і залізничну станцію

Бойовики обстріляли не лише дитсадок, а й залізничну станцію Кіндрашівська-нова. Снаряди летіли і в локомотивне депо.

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