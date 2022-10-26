Машина вже виїжджала з АЗС, коли туди прилетіла ракета, – ДСНС про жертв обстрілу Дніпра
Джерело:"Інформатор Дніпро"
Ввечері 25 жовтня окупанти обстріляли заправку в Дніпрі, внаслідок чого, зокрема, загинула вагітна жінка. У ДСНС повідомили, що машина з потерпілими якраз виїжджала з АЗС, коли відбувся приліт.
Окупанти продовжують воювати з мирним населенням України та обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури. Начальник пресслужби ДСНС Олег Кушнірук Дніпропетровської області розповів про деталі ракетної атаки на заправку.
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Не встигли від'їхати від АЗС
Загалом відомо, що загинуло три людини, дехто безпосередньо перебував в машині "Таврія", коли стався вибух. Автомобіль якраз тоді заправився та виїжджав з АЗС, але російська ракета його наздогнала.
Судячи з обставин, які були на час прибуття ДСНС, вони в цей момент заправили автомобіль і вже виїжджали з місця. Тому що автомобіль розташовувався в декількох метрів від самої АЗС,
сказав Олег Кушнірук.
Також за кермом згорілої автівки була жінка. Зараз вона в лікарні в тяжкому стані та з численними опіками. За попередньою інформацією, Росія вдарила по Дніпру ракетою Х-59.
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Що відомо про вбиту вагітну жінку
Загиблу звали Інна Оданець, їй було всього 25 років. Вагітна загинула на пасажирському сидінні. Відомо, що вона здобула освіту в Київському національному університеті культури і мистецтв.
Жінка навчалася за спеціальністю документознавство, окрім того, працювала в дитячому розважальному центрі. Разом з чоловіком вона з нетерпінням чекала на малюка. Однак загарбники зруйнували всі плани.
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Головне про обстріл Дніпра 25 жовтня
- Ввечері в місті оголосили повітряну тривогу. Після цього приблизно 21:15 пролунали вибухи, про які, зокрема, повідомив мер міста Борис Філатов. А заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що зайнялася автозаправна станція БРСМ.
- Пожежу, що здійнялася на АЗС, локалізували за пів години.
- Українська влада вже відреагувала на цю зухвалу атаку. Зокрема, президент Володимир Зеленський сказав, що відплата буде справедливою та неминучою. Він додав, що щодня нам доводиться боротися з терористами, які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя та долі українців.
- Натомість очільник ОП Андрій Єрмак назвав окупантів боягузами та військовими невдахами. Він наголосив, що відповідальність для окупантів буде максимально жорсткою.