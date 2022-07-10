Окупанти обстріляли Синельниківський район: виникла пожежа у подвір’ї будинку

Удень 10 липня окупанти обстріляли Дніпропетровщину з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок цього виникла пожежа на подвір'ї приватного житлового будинку.

Унаслідок ворожого обстрілу постраждав Синельниківський район області. Російські окупанти вогнем реактивних систем залпового вогню накрили Великомихайлівську громаду.

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Пожежу вдалося ліквідувати

В одному із сіл громади виникла пожежа на подвір'ї приватного будинку – загорівся сінник та трактор. На щастя, пожежу вдалося ліквідувати.

За попередніми даними постраждалих унаслідок атаки немає. Масштаби руйнувань після обстрілу з'ясовують.

Для атаки росіяни використали заборонені касетні боєприпаси. Через це в ДСНС закликають місцевих мешканців не пересуватися територією села, адже зараз триває пошук залишків ворожих снарядів.

росіяни можуть готувати нові провокації з "Точкою У"

Активіст Сергій Стерненко опублікував відео, на якому видно, як на тимчасово окупованій території Луганщини російські окупанти переганяють ракетні комплекси "Точка У". Тому є ймовірність підготовки нових провокацій проти мирного населення.

окупанти нагло брешуть, що комплексу "Точка У" в них на озброєнні немає, хоча на параді 9 травня 2021 року такий комплекс проїхався красною площею в москві.

Найтрагічнішою провокацією росіян з використанням "Точки У" є обстріл вокзалу в Краматорську. окупанти запустили ракети з тимчасово окупованого Шахтарська. На них написали "За дітей".

Унаслідок атаки загинули 52 людей, ще понад 100 зазнали поранень. російські пропагандисти всіляко намагалися звинуватити Україну в обстрілі й нагло брехали про те, що "Точки У" в росії просто немає.

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