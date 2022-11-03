У Кривому Розі ворог атакував енергетичну та водну інфраструктури: є серйозні руйнування

Російські окупанти вночі на 3 листопада знову обстрілювали Дніпропетровську область. Ворог наробив немало біди для місцевого населення.

Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що ця ніч була напруженою, адже ворог знову скоїв масову атаку області.

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Обстріли інфраструктури регіону

У Кривому Розі під удар потрапили об'єкти енергетичної та водної інфраструктури. На жаль, є серйозні руйнування, то ж декілька районів міста залишилися без води та світла. Зараз на місці події працюють всі служби. Відомо, що атакували окупанти дронами-камікадзе.

Водночас У Павлограді росіяни влучили у промислове підприємство. Роботи з відновлення тривають.

Ніч не минула без обстрілів Нікопольщини. По громадах району окупанти стріляли з важкої артилерії. Через це зайнялася АЗС. Вогонь рятувальники вже приборкали. Ворожі снаряди пошкодили також житлові будинки, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.

У Марганецькій громаді внаслідок обстрілу без світла залишилася понад 1 тисяча родин. Енергетики намагаються відновити постачання.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області / Фото з телеграмів Валентина Резніченка та Миколи Лукашука

ЗСУ знищили іранські дрони

Уночі наші військові ліквідували 4 дрони-камікадзе іранського виробництва у небі над Дніпропетровською областю.

Оборонці з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 дрони-камікадзе Shahed-136. Збили їх над Нікопольським районом,

– розповів Резніченко.

За словами голови облради Миколи Лукашука, уламки одного безпілотника пошкодили господарську споруду та сінник на території приватного домоволодіння в Нікопольському районі.

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