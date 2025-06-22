Пекельна ніч на Донеччині: у Краматорську зруйновано будинок, у Слов'янську є загиблий

У ніч на 22 червня російські війська вкотре атакували Донецьку область. Цього разу під ворожим ударом опинилися Краматорськ та Слов'янськ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки ворожої атаки на Донеччині

У ДСНС повідомили, що внаслідок російського авіаудару по Краматорську було частково зруйновано 4-поверховий будинок.

На місці атаки рятувальники деблокували чоловіка 1955 року народження, а також врятували жінку та дівчинку 2010 року народження.

Роботи тривають, під завалами можуть бути люди,

– наголосили в ДСНС.

У Слов'янську, який цієї ночі також був під обстрілом, зруйновано приватний будинок. На жаль, внаслідок удару загинув 17-річний хлопець.

Також було ліквідовано дві масштабні пожежі, зокрема у будівлі площею три тисячі квадратних метрів.

Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу / Фото: ДСНС Донеччини

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Загалом внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє зазнали поранень, пошкоджено понад 40 об'єктів.