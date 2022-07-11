У Харківській ОВА сказали, в якому стані перебувають діти, поранені через масований обстріл

Внаслідок нового ворожого обстрілу Харкова постраждала 31 людина. Всіх госпіталізували до лікарень із різними ступенями поранень. Серед постраждалих – двоє дітей 4 та 16 років.

Про це 24 каналу розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова. Вона також зазначила, що, на жаль, загинуло 3 людей.

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На місці руйнувань продовжують працювати ДСНС. Працівники екстреної медичної допомоги доправили у шпиталі всіх поранених та постраждалих, зазначає Наталія Попова.

За її словами, під обстрілами були гаражі, приватний сектор, а також шиномонтаж і ТЦ. Постраждали працівники торгового центру.

Можна дійти до висновку, що під ворожим вогнем були виключно цивільні об’єкти,

– каже радниця голови Харківської ОВА.

Якщо говорити про діток, які постраждали, то 16-річний підліток перебуває у стані середньої важкості, а життю 4-річного малюка нічого не загрожує, додає Наталія Попова.

Неймовірна історія порятунку

Вночі та зранку 11 липня росія атакувала Харків. Внаслідок влучання там обвалився один з під'їздів будинку. З-під завалів 6-поверхівки, що розташована у самому центрі Харкова, врятували пенсіонерку. Медична допомога їй не знадобилася, жінка відбулась тільки переляком.

Обстріл Харкова 11 липня

Багато районів Харкова росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Близько 10 снарядів окупанти випустили по місту вранці 11 липня.

Наразі повідомляється про 31 пораненого харків’янина, ще троє – загинули. Відомо, що ціллю росіян були житлові райони міста.

"Протягом 10 – 15 хвилин почули у Харкові близько 10 "прильотів", накривали будинки один за одним", – каже журналістка із Харкова Анна Черненко.

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