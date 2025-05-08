Думали, що "перемир'я", і їхали садити картоплю: на Харківщині Росія атакувала автівку з жінками

Росіяни вранці 8 травня на Харківщині вдарили дроном по автівці, у якій перебували 3 жінки. Потерпілі сподівалися на "перемир'я" і їхали садити картоплю.

Жінки зазнали травм. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар керівника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка Суспільному.

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Ворожі розвіддрони постійно моніторять прикордоння Харківщини

Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, росіяни атакували автомобіль на дорозі біля села Великі Проходи Дергачівської громади приблизно о 7:05.

Жінки думали, що "перемир'я", можна посадити картоплю, виїхати на город. Поїхали садити картоплю і на дорозі, на під'їзді до селища, отримали FPV-дроном удар в машину. Опинилися у лікарні. На щастя, живі. Лікарі надали допомогу,

– розповів Задоренко.

Жінкам 18, 30 і 58 років. Одна із них отримала травми середньої важкості, інші дві – у легкому стані.

Усі троє проживали у Великих Проходах, але були змушені евакуюватися.

"Отак от ворог дотримується "перемир'я". Скільки я людей закликав, звертався, казав: віри немає росіянам, не треба їхати в селища, дивитися на свої будинки, на свої городи, але люди все одно нехтують небезпекою, виїжджають на вірі у "перемир'я" та отримують тяжкі наслідки", – додав керівник МВА.

Він зауважив, що за 8 травня це був перший випадок обстрілу Дергачівської громади. Російські розвідувальні БпЛА постійно моніторять прикордонні селища Харківщини.