Масований обстріл Харківщини дронами: пошкоджено будівлі та лінію електропередач
- Росія запустила 13 безпілотників "Герань-2" по Харківській області, уражено Ізюмський, Лозівський і Куп'янський райони.
- Наслідки фіксують у Балаклії, Лозовій, Ізюмі та Великому Бурлуці; у селі Бунакове пошкоджено ЛЕП.
Уночі неділі, 1 червня, Росія вкотре запустила по Україні ударні БпЛА. Зокрема, під масованою дроновою атакою опинилася Харківська область.
Ворог застосував 13 безпілотників типу "Герань-2". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
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Що відомо про наслідки обстрілу
Місцева влада розповіла про масований обстріл Ізюмського, Лозівського та Куп'янського районів області. Зокрема, влучання БпЛА зафіксовано:
- у землю поряд з приватним будинком у місті Балаклія – пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний одноповерховий будинок та автомобіль;
- у місті Лозова, унаслідок чого там горіла покрівля майстерні навчального закладу, пошкоджено скління вікон гуртожитку, кафе та багатоквартирного будинку; відомо про постраждалу з гострою реакцією на стрес;
- у селі Великий Бурлук, де спалахнув 2-й поверх адмінбудівлі, пошкоджено скління вікон у будівлі селищної ради та автомобіль;
- у місті Ізюм – горіла складська будівля.
Окрім того, унаслідок падіння БпЛА в селі Бунакове пошкоджено лінію електропередач.
Нагадаємо, під російською атакою вночі опинилася й Житомирська область – туди прямували декілька груп ударних дронів. Місцеві чули роботу ППО.