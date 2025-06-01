Масований обстріл Харківщини дронами: пошкоджено будівлі та лінію електропередач

Уночі неділі, 1 червня, Росія вкотре запустила по Україні ударні БпЛА. Зокрема, під масованою дроновою атакою опинилася Харківська область.

Ворог застосував 13 безпілотників типу "Герань-2". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

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Що відомо про наслідки обстрілу

Місцева влада розповіла про масований обстріл Ізюмського, Лозівського та Куп'янського районів області. Зокрема, влучання БпЛА зафіксовано:

у землю поряд з приватним будинком у місті Балаклія – пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний одноповерховий будинок та автомобіль;

– пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний одноповерховий будинок та автомобіль; у місті Лозова , унаслідок чого там горіла покрівля майстерні навчального закладу, пошкоджено скління вікон гуртожитку, кафе та багатоквартирного будинку; відомо про постраждалу з гострою реакцією на стрес;

, унаслідок чого там горіла покрівля майстерні навчального закладу, пошкоджено скління вікон гуртожитку, кафе та багатоквартирного будинку; відомо про постраждалу з гострою реакцією на стрес; у селі Великий Бурлук , де спалахнув 2-й поверх адмінбудівлі, пошкоджено скління вікон у будівлі селищної ради та автомобіль;

, де спалахнув 2-й поверх адмінбудівлі, пошкоджено скління вікон у будівлі селищної ради та автомобіль; у місті Ізюм – горіла складська будівля.

Окрім того, унаслідок падіння БпЛА в селі Бунакове пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, під російською атакою вночі опинилася й Житомирська область – туди прямували декілька груп ударних дронів. Місцеві чули роботу ППО.