У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок ранкового обстрілу Салтівки

російські війська далі тероризують Харків своїми обстрілами. Місто під атакою ледь не кожного дня та ночі.

Черговий раз атакували мікрорайон Салтівка близько 7 години ранку 1 серпня. Через це загинув чоловік.

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Снаряд поцілив біля зупинки

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що в результаті цієї атаки поранення отримали 30-річний та 72-річний чоловік. Останній, на жаль, помер у лікарні.

На місці обстрілу Салтівки у Харкові слідчі виявили газогенератор реактивної системи залпового вогню "Ураган" 220 міліметрів. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір'я багатоквартирного будинку. Пошкодження отримали авто.

Та це не всі райони Харківщини, які ворог атакував. За словами Синєгубова, вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення отримав 42-річний охоронець, будівля промислового об'єкту цивільної інфраструктури пошкоджена.

Також вночі росіяни обстріляли й Чугуїв, пошкоджена виробнича будівля. За добу окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони. На жаль, в Богодухівському районі загинув 54-річний чоловік.

Харків після ранкового обстрілу / Фото з телеграму Олега Синєгубова

Удар по місту Мерефа розслідують

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що розслідують удар росіян по місту за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ракетна атака ворога була близько 2 ночі. Пошкодження отримали цехи одного з підприємств, відбулась пожежа площею 100 квадратних метрів.

Охоронець підприємства, якого поранило, перебуває в лікарні. Тривають слідчі дії.

Підприємство після обстрілу / Фото Харківської обласної прокуратури

Обстріли ворога

У ніч проти 1 серпня росіяни знову обстріляли два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Криворізький. По Марганцю та Червоногригорівській громаді випустили понад 60 приходів з "Градів". Одна жінка поранена, вона у важкому стані.

Попередню ніч 31 липня окупанти особливо нещадно били по Миколаєву. Мер міста Олександр Сєнкевич розповів про наслідки ворожого обстрілу, який назвав наймасштабнішим з початку війни. Під час атаки загинув бізнесмен Олексій Вадатурський.

Також в цю ніч потерпали й ті самі Криворізький та Нікопольський райони. Все через те, що фронт розташований близько до них. Тому окупанти можуть стріляти з різного виду озброєння.

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