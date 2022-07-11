Внаслідок масового обстрілу окупантами у Харкові загинуло 6 людей

російські окупанти 11 липня вдарили по Харкову 10 ракетами. Ворог влучив у торговельний центр та будинки місцевих жителів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 12:48 повідомляв, що жертвами ракетного удару стало 3 людей. Окрім того, відомо про 31 постраждалого.

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На цю хвилину від ранкових обстрілів Харкова російськими окупантами 31 постраждалий, усі – госпіталізовані до медичних установ. З них – 2 дітей: 4 та 16 років. Загиблих – 3 людей,

– заявив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА розповів, що у більшості постраждалих – вибухові травми.

В Офісі генпрокурора повідомили, що кількість загиблих унаслідок обстрілу з боку росії зросла до 6 людей. Серед загиблих – 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.

Місцевих жителів закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Коли повідомляють про небезпеку, потрібно терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там слід до відбою тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Мер міста Ігор Терехов розповів, що на місцях "прильотів" вже працюють сапери та рятувальники. Ворог змінив тактику – тепер окупанти завдають інтервальних ударів.

Через обстріл довелося призупинити рух метро на Салтівській лінії. Мер наголосив, що його відновлять, як тільки буде можливість.

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