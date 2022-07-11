"Я кричала, що жива": з-під завалів 6-поверхівки у Харкові дивом врятували пенсіонерку

Вночі та зранку 11 липня росія атакувала Харків. Внаслідок влучання там обвалився один з під'їздів будинку. З-під завалів 6-поверхівки дивом врятували пенсіонерку. Вона кричала рятувальникам, що жива.

Внаслідок удару завалилася 6-поверхівка

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Вона каже, що ракетами накрили Харків вночі.

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Окупанти влучили в одну з 6-поверхівок у самому центрі Харкова. "Це просто диво, що на весь під'їзд була лише одна жінка – пенсіонерка, якій більше ніж 86 років", – зазначила кореспондентка.

Жінку дістали з-під завалів будинку. Медична допомога їй не знадобилася, вона отримала лише переляк та шок.

Врятована пенсіонерка Валентина Поповічук каже, що в момент влучання вона лежала на ліжку, його засипало.

Я пішла у ванну, щоб вмитися, я навіть не зрозуміла, що сталося. І вже там мене теж завалило. Врятувала мене пластикова стеля. Я з ванної скидала цей пластик і кричала, що жива,

– згадує жінка.

За словами журналістки, це просто диво, що пенсіонерка залишилася живою від такого удару.

Зруйнована багатоповерхівка у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал



Ранковий обстріл з районів Харкова з РСЗВ

Кореспондентка наголосила, що багато районів у Харкові накрили з реактивних систем залпового вогню. Близько 10 снарядів випустили росіяни по місту.

Наразі повідомляється про 31 пораненого харків’янина, ще троє людей загинули. Влучили по житлових районах міста. "Протягом 10 – 15 хвилин почули у Харкові близько 10 прильотів, накривали будинки один за одним", – каже журналістка.

Вона додала, що це дуже серйозний обстріл. На місці працюють пожежники, рятувальники та вибухотехніки. Не виключено, що кількість жертв збільшиться.

Анна Черненко про обстріл Харкова: відео з місця події



До слова, про влучання у багатоповерхівку стало відомо на світанку 11 липня. У мережі повідомили, що ракети запускали з російського Бєлгорода.

Цікаво, що аналітики ISW припустили, що росія мріє повністю окупувати Харківську область. Зазначають, що попри те, що це малоймовірно, гауляйтери вже оприлюднили прапор з двоголовим орлом.