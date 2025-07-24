Росія вперше вдарила по Харкову авіабомбою з УМПБ-5: страшні наслідки російського терору

Росіяни 24 липня обстріляли Харків, на центр міста посеред білого дня скинули дві авіабомби. Внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед яких маленька дитина.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що поки люди відходять від шоку, тому кількість постраждалих може збільшитись. На жаль, серед них є діти.

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Кількість обстрілів КАБами зростає

Внаслідок удару постраждало подвір'я житлового комплексу, багатоповерхівки. Всі вони розташовані дуже щільно одна біля одної, тому велике диво, що немає жертв.

Правоохоронці сказали, що по місту вдарили два 250 кілограмові КАБи. Вперше удар здійснили КАБом з УМПБ-5. Це новий модуль планування, який дозволяє летіти на більшу відстань, приблизно на 100 кілометрів,

– зауважила Анна Черненко.

У прокуратурі повідомили, що удар здійснили з літака Су- 34 з Бєлгородської області. На жаль, ми вже можемо припускати, що удари авіаційними бомбами, які були весною та літом 2024 року, знову повторюються.

Крім цього, ворог атакував цивільне підприємство. Мовиться про виробництво легкої промисловості. Там спалахнула дуже велика пожежа, яка охопила близько 1200 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати, але підприємство зруйноване.

Серед постраждалих вагітна жінка і двоє дітей. Це десятирічна дівчинка і малюк, якому немає навіть місяця.

Вночі 23 липня ми фіксували удари "Шахедів" по нашій критичній енергетичній інфраструктурі. Коли ворог б'є вдень, то його головна мета завдати шкоди цивільному населенню,

– наголосив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що за місяць це перший випадок, коли керовані авіабомби прилітають вдень до Харкова. Це поганий сигнал. Українські військові працюють над тим, щоб протидіяти загрозам.

Щодо збитків, то вони доволі серйозні. Постраждало понад 15 багатоповерхівок, у них немає вікон, люди втратили майно, згоріло багато автомобілів. Тож ворог завдав дуже серйозної шкоди.