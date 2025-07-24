Розтрощене підприємство легпрому, постраждали багатоповерхівки, – Терехов про обстріл Харкова

Російська армія після 11 години обстріляла Харків керованими авіабомбами. Внаслідок цього у місті було розтрощено підприємство легкої промисловості, а також постраждали багатоповерхові житлові будинки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міського голови Харкова Ігоря Терехова в етері національного маратону.

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Що розповів Терехов про обстріл Харкова?

Ігор Терехов зазначив, що 24 липня Харків знову перебував під обстрілом.

Було влучання 2-х КАБів по центральній частині міста Харків, це житлова забудова. Попередньо, це були ФАБ-250,

– сказав мер.

Міський голова Харкова наголосив, що станом на 12:03 у Харкові є 18 людей, які зазнали травм. Зараз вони перебувають в лікарні. Серед травмованих є 10-річна дівчинка.

"Крім цього, відомо, що розтрощено підприємство легкої промисловості, трансформаторна підстанція. Зараз працюють наші комунальні служби, працівники ДСНС щодо гасіння пожежі, яка виникла на цьому підприємстві. Дуже багато вікон розтрощених. Попередньо, постраждало 10 багатоповерхових житлових будинків", – зазначив Терехов.

Він підкреслив, що на місці працюють карети швидкої допомоги, здійснюється поквартирний обхід усіх будинків. Кількість постраждалих на місці ще може зрости, адже у деяких квартирах залишаються заблоковані жителі.

До слова, раніше Ігор Терехов зазначав, що, попередньо, удар двома КАБами було скоєно по Шевченківському району міста. Було влучання поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто.