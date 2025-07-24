У прокуратурі розповіли, якими бомбами та звідки атакував ворог Харків

Російська армія 24 липня атакувала центральну частину Харкова авіаційними бомбами. Правоохоронцям відомо, що це була за зброя, а також звідки окупанти запускали її.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника Харківської обласної прокуратури Аміла Омарова.

До теми Центр Харкова атакували авіабомбами: серед великої кількості постраждалих – маленька дівчинка

Якими бомбами Росія атакувала Харків 24 липня?

Аміл Омаров розповів, що 24 липня близько 11-ї години по Шевченківському району міста Харків було здійснено авіаудари. Ворог атакував двома керованими авіаційними бомбами масою 250 кілограмів.

Місце влучання – це район щільної житлової забудови. На даний час маємо дані про 16 постраждалих. Серед них 10-річна дівчинка. Щодо постраждалих, ця цифра збільшується і, на жаль, вона буде зростати,

– сказав прокурор.

Він підкреслив, що, за попередніми даними, пуски цих авіабомб були з населеного пункту Строїтель у Бєлгородській області Росії з літаків типу Су-34. За цим фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань винесені відомості за статтею Кримінального кодексу України про порушення законів та звичаї війни.

До слова, раніше міський голова Харкова Ігор Терехов розповідав, що внаслідок ворожого удару було розтрощено підприємство легкої промисловості, трансформаторна підстанція, а також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. На самому підприємстві виникла пожежа, яку гасять рятувальники.