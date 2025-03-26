Росія масовано обстріляла Харків: відомо про 8 постраждалих
- Росія атакувала Харків ударними БпЛА, жителі чули щонайменше 12 вибухів, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
- Відомо про 8 постраждалих, серед них 14-річна дитина; медики надають необхідну допомогу.
Увечері 26 березня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. У місті пролунало щонайменше 12 вибухів.
Внаслідок ворожого удару є постраждалі, також пошкоджено житлові будинки, автомобілі й господарчі споруди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
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Що відомо про постраждалих
Станом на 22:07 відомо про 8 постраждалих після масованого обстрілу Харкова. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків.
Однак голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов о 22:13 писав про 5 постраждалих людей.
За його даними, поранено 14-річну дівчину, 25-річного чоловіка й 70-річну жінку, окрім того, гостру реакцію на стрес отримали 79-річна й 57-річна жінки та 31-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури в Київському районі міста. Постраждав 60-річний чоловік,
– повідомив Синєгубов о 22:32.
До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.