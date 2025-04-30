Вибухнуло за 30 метрів: внаслідок удару по Харкову серйозно постраждала лікарня

Росія 29 квітня здійснила масований удар по Харкову. Відомо про понад 40 постраждалих, серед яких вагітна жінка та діти, а також про руйнування багатоповерхових та приватних будинків.

Харків та область пережили дуже складну ніч, а вже зранку ворог здійснив нову атаку. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що місто атакували 2 хвилі безпілотників.

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Пошкоджено 2 лікарні та багато будинків

Росіяни почали атаку по Харкову близько 22 години. Було чути 16 вибухів, а "зграя" БпЛА заходила у місто з різних боків. Протиповітряна оборона намагалася їх збити, тому частина дронів впали у землю. Але, на жаль, є влучання у 5 районах.

Сталося 11 пожеж, пошкоджено дуже багато житлових будинків, зокрема 2 лікарні. Від прямого влучання одну лікарню буквально вберегли дерева, які взяли на себе вибух.

Саме в дерева, за десятки метрів від медзакладу, сталося влучання. Лікарі, які чергували вночі, зробили максимум, щоб вивезти людей з палат, перевести їх в укриття, декого за дві стіни. А вже ранкова зміна допомогла прибирати руйнування.

Один вибух був 30 метрів від лікарні, другий – десь за 100 – 150, але ми змогли з усім впоратися. На щастя, всі згрупувалися. Важких пацієнтів з реанімації перевезли за місце потрапляння, тобто за 2 стіни. Ніхто не був серйозно поранений, у декого лише садна,

– розповів лікар Данило Прокопенко.

Тільки в цьому медзакладі вилетіло близько 150 вікон. Також пошкоджені палати, операційна. Другий вибух пролунав зовсім поруч. Тому велике диво, що всі відбулися лише переляком і кількома саднами.

Нагадаємо, під час масованої атаки постраждали Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони Харкова. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура.