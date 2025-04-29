Масована атака Росії на Харків: є багато постраждалих, серед них – діти та вагітна жінка

Росіяни увечері 29 квітня завдали масштабного удару по Харкову. На жаль, відомо про багатьох постраждалих.

Спочатку повідомляли про 3 постраждалих, але пізніше їхня кількість значно зросла, передає 24 Канал. До слова, за даними моніторингових каналів, у Харкові пролунало 16 вибухів.

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Унаслідок атаки на Харків є багато потерпілих

Голова ОВА Олег Синєгубов попередив, що кількість постраждалих в Харкові може збільшуватися й надалі.

30 квітня об 00:25 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 38 осіб.

Серед постраждалих – 16-річний хлопець, 5-річна дівчинка та 24-річна вагітна жінка. У лікарні міста наразі госпіталізовано четверо людей,

– розповів очільник ОВА.

Відомо, що вони у постраждалі мають поранення різного ступеня важкості, є особи й у важкому стані.

Наслідки атаки на Харків

Перші вибухи у Харкові пролунали о 22:08. Під атакою були Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони.

"Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура", – розповів мер Харкова Терехов.

Відомо, що у Салтівському районі зафіксовано падіння "Шахеда" біля медзакладу та пожежа у приватному будинку, а у Слобідському – є влучання ворожих БпЛА, зокрема, у багатоповерхівку.