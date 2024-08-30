Уражено 5 локацій у Харкові: в ОВА розповіли, куди саме влучили росіяни

30 серпня вдень країна-агресорка масовано обстріляла Харків. В ОВА розповіли, куди саме та чим вдарив ворог.

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, у Харкові сталися п'ять прильотів.

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Чим і куди вдарив ворог у Харкові

В Індустріальному районі влучання у 12-поверховий будинок. Пошкоджено 5 автомобілів. Три людини загинули.

Також в Індустріальному районі був удар по дитячому майданчику, де загинула 14-річна дівчинка, а ще четверо людей постраждали.

У центральній частині міста снаряд влучив у землю, сталося загоряння трави.

У Слобідському районі є прильоти у два місця. Перший – це складська будівля, де постраждало двоє людей. Другий – це удар по приватних будинках, три з яких пошкоджено. Постраждали 6 людей.

Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих. Один з поранених помер у медичному закладі. Також майже 50 осіб зазнали травмувань. 20 харків'ян перебувають у тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями.

Посадовець уточнив, що ворог запускав снаряди з території Бєлгородської області. Для атаки на цивільних противник використав боєприпас – УМПБ Д-30.

Який вигляд має Харків після обстрілу / Фото ОВА

Синєгубов додав, що є загроза руйнування будинку. На відео потрапив момент обвалу балконів 12-поверхівки.