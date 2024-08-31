30 серпня росіяни масовано обстріляли Харків керованими авіаційними бомбами. Шість людей загинули, майже сотня отримали поранення.

Наразі п'ять потерпілих перебувають у вкрай важкому стані. Про це розповів керівник медзакладу Руслан Врагов.

Дивіться також Уже понад сотня: що відомо про жертв і постраждалих від російської агресії у Харкові

У якому стані постраждалі

За словами лікарня, четверо людей залишаються у відділенні реанімації. Це три жінки та чоловік. Ще одного чоловіка вчора прооперували та перевели в палату спільного перебування.

Одна дівчина поступила у дуже важкому стані з ампутацією верхньої кінцівки – її прооперували, зараз вона у відділенні інтенсивної терапії, стан її важкий,

– повідомив Врагов.

Зазначимо, що станом на 19:30 31 серпня кількість постраждалих зросла до 99. За медичною допомогою звернулась 48-річна жінка. Вона отримала вибухову травму, перебуваючи за місцем свого проживання, що розташоване неподалік епіцентру обстрілу.

Нагадаємо, що 30 серпня вдень окупанти вдарили КАБами у 5 локацій у Харкові. Один зі снарядів влучив у 12-поверховий будинок, який загорівся. Частина будівлі обвалилася.

Серед загиблих – 14-річна дівчина, троє жінок та двоє чоловіків. Серед поранених – 22 дитини, з яких 16 малолітніх (віком від 1 до 14 років) та 6 неповнолітніх (віком від 15 до 17 років).