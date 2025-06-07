Наслідки масованого удару: на підприємстві в Харкові могло заблокувати працівників

Уночі суботи, 7 травня, Росія здійснила наймасованішу атаку на Харків, використавши "Шахеди", ракети та КАБи. Низку влучань зафіксовано на території підприємства у Київському районі міста, там можуть бути заблоковані працівники.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

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Що відомо про удар по підприємству

Через влучання по території підприємства в Київському районі Харкова спалахнула масштабна пожежа. Спершу було відомо про 5 постраждалих працівників – 3 жінок і 2 чоловіків.

За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано 6 працівників. Зв'язок із ними відсутній,

– згодом додали в прокуратурі.

Нагадаємо, за інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, росіяни атакували 3 ракетами, 5 КАБами, 4 РСЗВ і 48 БпЛА Київський та Основ'янський райони.

В місті пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 2 автомобілі, адмінбудівля й будівля дитячої музичної школи.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.