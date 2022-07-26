Під ранок ворог вдарив по Харкову і Чугуєву: є влучання у критичну інфраструктуру

Зранку 26 липня окупанти вгитили по Харківщині. У Чугуєві вони влучили в критичну інфраструктуру, а в Харкові полицілили в цивільну.

За попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Удар по Харкову

Окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району,

– пише Синєгубов.

Внаслідок ворожої атаки загорівся дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях.

Атака на Чугуїв

На цьому окупанти не зупинились і вдарили по Чугуєву. Як повідомляє голова Харківської ОВА, є влучання по критичній інфраструктурі.

У ДСНС розповідають, що ворожий боєприпас "прилетів" і в газову трубу на вводі у приватний будинок. Раптово здійнявся вогонь, але його встигли загасити.

Рятувальники продовжують виконувати свою роботу. Вони розбирають завали зруйнованого росіянами будинку культури в Чугуєві. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати люди.

Обстріл громад на Харківщині

Протягом минулої доби 24 липня окупанти завдали ударів по Циркунівській громаді. Як наслідок – пошкоджено житловий будинок.

У Балаклійській громаді теж зафіксували ворожі удари. Унаслідок обстрілів є теж пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.

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