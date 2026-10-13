Під'їзд повністю зруйнований: у ДСНС розповіли про наслідки масованої атаки по Харкову

Ввечері 12 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Харкову. Одна з ворожих ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок у Холодногірському районі.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко. За його словами, ворог завдав цілу серію ударів. Після приїзду на місце події екстрених служб пішли повторні атаки. Усі влучання були неподалік одне від одного.

Росія вдарила по житловому будинку

Як наголосив представник ДСНС, рятувальники, комунальні служби та волонтери продовжують розбирати завали в чотириповерховому житловому будинку. Там буквально завалився під'їзд з першого по четвертий поверх.

Станом на ранок виявлено тіла вже трьох загиблих людей. Роботи продовжуються. Загалом внаслідок цієї атаки постраждали ще щонайменше 15 людей, серед них – працівник ДСНС. Також за цією адресою із задимленого та напівзруйнованого будинку врятовано чотирьох людей,

– розповів Василенко.

Окрім цього, рятувальники ліквідували ще 4 осередки пожеж у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що після завершення усіх необхідних робіт фахівці обстежать, чи придатний будинок для подальшого проживання.

Наслідки удару по Харкову / фото ДСНС

Додамо, упродовж минулої доби ворог неодноразово атакував Харків та область. Внаслідок атак відомо про 4 загиблих та 51 постраждалу людину, серед них – четверо дітей. Росіяни вдарили безпілотниками та ракетами по Київському, Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Зокрема ворог запустив по Харкову щонайменше 10 ракет "Бандероль".