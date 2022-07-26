Росіяни вночі атакували Харків: кадри жахливих наслідків обстрілу

26 липня близько 5:00 ранку російські військові дійснили ракетний удар по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок та автосалон.

Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості. Ексклюзивні подробиці обстрілу Харкова 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Гатили з С-300

Начальник поліції у Харківській області Володимир Тимошко на місці сказав, що окупанти знову били з радянських зенітно-ракетних систем С-300.

Знову стара ракета С-300. Цей висновок попередньо зробили поліцейські вибухотехнічної служби національної поліції. Уламки ми вже зібрали,

– зазначив він.

Він також наголосив, що біля місця влучання немає і не було жодного розташування Збройних Сил України, так само, як і військових об'єктів.

Інформації про постраждалих поки немає

Міський голова Харкова Ігор Терехов також підтвердив черговий нічний обстріл міста.

Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку,

– написав він.

Про жертв поки що інформації немає. Також він закликав усіх харків'ян бути дуже обережними.

Прокуратура шукає можливих корегувальників вогню

Натомість речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко наголосив 24 каналу, що після влучання ракети вибило вікна у десятках квартир.

Наразі прокурори та слідчі опитують місцевих мешканців, щоб зафіксувати їх як потерпілих від цього обстрілу.

"Інша причина цього опитування – встановлення можливих диверсантів чи осіб, які здійснюють корегування цього вогню", – додав Чубенко.

Деталі чергового обстрілу Харкова: дивіться відео

Прокуратура розпочала провадження через обстріли Харкова

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Мовиться про ​пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок ракетного удару по району Харкова.

Як наголосили в Офісі генерального прокурора, будь-які військові об'єкти на територіях, куди влучили ворожі ракети, відсутні. Зараз тривають першочергові слідчі дії. Далі матеріали кримінального провадження передадуть до Управління СБУ в Харківській області.