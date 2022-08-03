С-300 із бєлгорода: у Харкові розповіли деталі про ранковий обстріл

росія не припиняє обстрілювати місто Харків та весь регіон. Чергові удари були вранці 3 серпня.

Деталі обстрілів повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Близько 4 ранку російські окупанти завдали два удари по Харкову.

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Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо – із ЗРК С-300. У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю,

– повідомив Синєгубов.

За його словами, ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Будівля отримала пошкодження, але попередньо відомо, що постраждалих немає.

Обстріли в області

За минулу добу росіяни обстрілювали Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області.

Пошкодження отримали житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок чергового обстрілу міста Чугуїв пошкоджені склади освітнього закладу, сталася пожежа.

Також Синєгубов повідомив, що в Золочівській громаді горів приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Розслідування та докази атаки

Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що за даними слідства, 3 серпня близько 4 години ранку російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району міста Харкова. Через це частково зруйнований завод. Ракета влучила в один із цехів, площа якого складає 6 тисяч метрів квадратних.



Ще одна ворожа ракета влучила у відкриту місцевість біля житлового масиву в Холодногірському районі міста Харкова. Утворилась воронка діаметром 8 метрів.



Слідчі також кажуть, що за попередньо інформацію, цей обстріл був саме ракетами С-300 з території бєлгородської області росії.



Обстріли та ворожий штурм Харкова

Міський голова Ігор Терехов розповідав, що росіяни не хочуть відступати від своїх намірів, тому хочуть штурмувати Харків. Вони намагаються просуватися в напрямку міста. Терехов розповів, що місто готується до оборони.

Оскільки ворог не може здійснити своїх планів щодо захоплення міста, то просто обстрілює його. Зокрема, росіяни вранці 29 липня вкотре обстріляли Харків. Ракети окупантів влучили в житловий будинок та вищий навчальний заклад.

Ніч проти 2 серпня у місті Харків видалась спокійною, що багатьох здивувало. Адже місцевим важко пригадати день, коли б їх не обстрілювали. Ударів ворога по місту не зафіксували. Та цього не скажеш про область. Регіон таки атакували ракетами.

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